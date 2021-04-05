تقى عبد الرحيم..عازفة دف موكب المومياوات ابنة فنان شهير

/625762/تقى-عبد-الرحيمعازفة-دف-موكب-المومياوات-ابنة-فنان-شهير

استطاعت الفنانة تقى علي عبد الرحيم بحضورها وثباتها الراقي أن تبدع وتلفت أنظار الجميع إليها في احتفالية موكب المومياوات بالأمس، بلونها الأسمر الخمري، وملامحها المصرية، وجلوسها على المسرح، في قلب متحف الحضارات بمنطقة الفسطاط بطالتها الفرعونية الملفتة للأنظار.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لساحرة موكب المومياوات الملكية تقى علي عبد الرحيم، التي لفتت الأنظار لها.

تقى علي عبد الرحيم

تسائل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن أصل هذه الفتاة التي تشابهت ملامحها مع العازفات من سيدات مصر القدماء المدونة على رسومات الجداريات الفرعونية، فأتضح إنها ابنة الفنان الراحل علي عبدالرحيم، الشهير بـ"سامبو شمس الزناتي".

أعربت تقى، عن سعادتها وشعورها بالفخر بكونها إحدى المشاركات في هذا الحدث العظيم، وأشارت أن الأختيار وقع عليها من قبل الموسيقار نادر عباسى عندما بدأ لتحضيرات أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى.

بداية الرحلة الموسيقية لتقى

وأضافت "تقى" إنها أنضمت إلى أوركسترا القاهره السيمفونى منذ أن كان عمرها 17 عامًا، ودرست الإيقاع فى معهد الكونسرفتوار في مرحلة الطفولة.

وذكرت أيضًا، أن التحضيرات للموكب بدأت من شهر ديسمبر الماضى ولكنها توقف بسبب أنتشار فيروس كرونا، ثم عادت مره أخرى قبل الأحتفاليه بأسبوع، وقامت بالعديد من البروفات وقالت: "كان تعب ومجهود بس تعب حلو".

لاقت عازفة الدف العديد من التعليقات المشجعة من قبل الجمهور فور إنتها حفل موكب المومياوات الملكية، وخاصة بعد معرفة الجمهور إنها ابنة الفنان الراحل على عبد الرحيم وقالت: " والله أنا انبسطت أوي إن الناس افتكروا بابا وبيجيبوا سيرته وبيربطوني بيه، وإني أحس إني امتداد لأبويا دي حاجة لا تقدر بتمن .. احساس جميل فوق الوصف".