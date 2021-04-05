جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، أن الكنيسة ترفع صلاة خاصة لله من أجل إنجاح جولة المفاوضات التى بدأت أمس فى كينشاسا تحت رعاية الاتحاد الإفريقى على مستوى وزراء مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى حل عادل لأزمة سد النهضة.





وأضاف المطران فى بيان له اليوم: نتضرع لله أن يكون الحل مقبولا من الدول الثلاثة وضامناً لاحتياجات شعوب المنطقة من المياه، مؤكدًا أن مياه النيل هبة من الله ويجب أن تكون سبب بركة للجميع وليس دافعًا للنزاع. واختتم قائلا: ندعو الله أن يمنح الحكمة لكافة المسئولين والمشاركين فى المفاوضات من أجل تجنب الصراعات وإحلال السلام بما يعود بالنفع والتنمية على الشعوب الثلاثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأسقفية: الكنيسة ترفع صلاة لأجل مفاوضات سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.