مصر تعزى بنجلاديش فى ضحايا غرق عبارة بنهر شيتالاكشيا

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة وأسر الضحايا فى أعقاب حادث غرق عبارة فى نهر شيتالاكشيا ببنجلاديش، مما أسفر عن وفاة 26 شخصا.





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