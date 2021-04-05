مصر الخير: نعمل على تطوير منتجات حملة إفطار صائم لخدمة المستحقين

جدة - نرمين السيد - قال أحمد يوسف مدير برنامج المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير حرصت هذا العام على تطوير وتنوع منتجات حملة إفطار صائم وتطويرها وتوفير أكثر من بديل للخيم الرمضانية والتى كانت تعتبر من معالم الشهر الكريم، حرصًا على منع التجمعات أثناء توصيل المساعدات الغذائية للمستحقين من حملة إفطار صائم التى أطلقتها مؤسسة مصر الخير للعام التاسع على التوالى، بسبب فيروس كورونا.





وأضاف أنه سيتم توصيل كراتين المواد الغذائية إلى المستحقين فى منازلهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء محور الخيم الرمضانية، أيضًا لمنع التجمعات والتكدسات، واستبدالها بأكثر من منتج كالوجبات الجافة وكارت الإفطار وسند العيلة.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير أطلقت أول قوافل الخير لمحافظات مصر تحمل أكثر من 1700 طن مواد غذائية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ونستعد لإطلاق ثانى قوافل الخير خلال الفترة المقبلة على ان يتبعها ثالث القوافل خلال الشهر الكريم، مضيفًا أن الكراتين الغذائية تم تطويرها بشكل كبير بعد إضافة عناصر بروتينة لها سواء كانت دجاج او لحوم.

ولفت إلى أنها تتضمن كل السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى أى منزل، إذ تحتوى الكرتونة على أكثر من 10 كيلو منتجات أساسية بالإضافة لمصدر بروتين وذلك يكون بتكلفة 150 جنيهًا، ويتم التوزيع من خلال المؤسسة أو يمكن للمتبرع استلام الكراتين وتوزيعها للمستحقين بمعرفته.

وأشار إلى أن منتج سند العائلة بقيمة ألف جنيه على المتبرع يوفر أكثر من 70 كيلو مواد غذائية تكفى أسرة لمدة شهر رمضان بالكامل، وأن السند الواحد يتكون من 5 كراتين مواد غذائية أساسية، و10 علب لحم بلدى بقرى مطهى و2 لتر عصير و1 كيلو تفاح كما تتضمن كيس بطاطس يزن 10 كيلو جرام يتم نقله مبردًا ليصل للمستحق طازج، وكذلك اللحوم يتم نقلها فى سيارات مخصصة لتصل إلى المستحق فى أفضل صورة وأعلى جودة، بالإضافة إلى دعم مادى 200 للأسرة.

وأوضح أنه تم بدء العمل فى التجهيز لحملة إفطار صائم منذ شهر يناير الماضى، وتم مراجعة وتوسيع قاعدة المستحقين للتأكد من معايير الاستحقاق، للوصول لأكبر عدد من الأسر المستحقة، مؤكدًا أن مؤسسة مصر الخير تراعى كل الإجراءات لسلامة النقل والتخزين حتى تصل المساعدات الغذائية للمستحقين فى أفضل صورة وطبقا لأعلى معايير للجودة.

وأفاد بأنه للمرة الأولى هذا العام يتم إطلاق كارت إفطار صائم بقيمة 150 جنيهًا، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم.. إذ يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار فى جميع محافظات مصر، إذ يحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أى بقال تموين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيمة 150 جنيهًا أو صرفه من خلال منافذ فورى، موضحًا أنه يمكن للمستفيد صرف ما يرغب من منتجات بشرط أن تكون غذائية لأن هناك أمانة ملقاه على عاتق المؤسسة، إذ أن التبرعات موجهة لإفطار الصائمين، ولابد أن نحقق هدف المتبرع، والإفطار لا يكون إلا من خلال منتجات غذائية.

وأشار يوسف إلى أن مؤسسة مصر تستهدف الوصول الى أحق مستحق فى أبعد نجع أو قرية فى مصر، إذ تغطى الحملة كل محافظات الجمهورية، وبشكل خاص محافظات الصعيد، خصوصًا الأسر الاولى بالرعاية، بالتعاون مع نحو 2000 جمعية شريكة.