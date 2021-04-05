علاء عصام يعلن عن تنظيم ماراثون رياضي بحضور وزير الشباب ولفيف من نواب التنسيقية «صور»

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التقي النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى لقاء رسمي.

ماراثون بين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ووزير لاشباب والرياضة

وقال النائب علاء عصام، إن اللقاء أسفرعن تنظيم ماراثون دراجات، بقيادة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشباب حزب التجمع بالبدرشين بعد اجتماع دام أكثر من ساعة.

وأشار علاء عصام، عضو مجالس النواب، إلى أن الماراثون سيقام أعلى كوبري الأوسطي يوم السبت الساعة ٨ صباحا، مشيرا إلى انه ينتظر شباب مركز البدرشين للمشاركة فى الماراثون.

ثقوب فى جدار الاحزاب المصرية

ولفت النائب علاء عصام الي انه أهدي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي كتابه " ثقوب فى جدار الاحزاب المصرية"

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وقال النائب علاء عصام، إن الدكتور اشرف صبحي أكد على انه سيشارك انشاء الله في الماراثون ولفيف من نواب وقيادات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

هذ وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بحضور مقدمي طلبات الإحاطة ال١٠.

وتقدم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة محافظة الدقهلية.

‏ وتقدم النائب حسام العمدة طلب إحاطة بشأن الوحدة الصحية بمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف .

وتقدم النائب طه الناظر، بطلبين إحاطة بشأن فصل ٣٧ عامل بمستشفي الفشن المركزي والطلب الاخر بشأن توفير المعدات والكوادر الطبية لأربع مستشفيات بالمجالس القروية بمركز الفشن.

وتقدم النائب مكرم رضوان بطلب احاطة، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بني عبيد دقهلية.

وتقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة ، بشأن نقص بعض المستلزمات الطبية وعدم توفر أجهزة أشعة مقطعية ببعض ‏مستشفيات الدقهلية.

وتقدم النائب أشرف الشبراوي بطلب إحاطة بشأن وجود عيوب إنشائية بمستشفى بني عبيد المركزي والتي لم تستخدم حتى الأن.

وتقدمت النائبة هناء سرور بطلب إحاطة، بشأن عدم توافر مكتب صحة بمركز ومدينة السادات للعمل على مدار ۲4 ساعه لاستخراج تصاريح الدفن . وتقدمت النائب سارة النحاس بطلبين احاطة ، بشأن وصول معدل نسبة التقزم في السن تحت خمس سنوات إلى نسبة ۲۲% و طلب اخر بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال.