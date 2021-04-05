/625758/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-ريال-مدريد-وليفربول-قبل-موقعة-أبطال-أوروبا

يدخل فريق ليفربول مباراته امام فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدورربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا وإليكم أهم وابرز تاريخ مواجهات الفريق عبر التاريخ.

موقع دوت الخليج الإخباري

إلتقى الفريقان في 5 مواجهات من قبل، فاز فريق ليفربول ثلاث مرات، بينما ريال مدريد فاز في مبارتين أحرز فيهم 4 أهداف، فيما سجل الريدز أحرز 6أهداف.

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في نهائي باريس 1981

في أولي مواجهات الفريقين استطاع ليفربول الفوز علي ريال مدريد بثلاث أهداف وكان ذلك حدثاً كأول فريق يفوز علي نادي اسباني.

عام 2014-2015 فاز ريال مدريد أمام فريق ليفربول بهدف دون رد أحرزه كريم بنزيما لاعب الفريق والذي إقيم علي ملعب "سانتياجو برنابيو"

المواجهة الثاني كانت علي ملعب"أنفيليد" والتي انتهت بنتيجة 3/0 احرز كريستيانورونالدو هدف وكريم بنزيما هدفين وقتها فشل في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة.

2008-2009

فاز ليفربول علي فريق ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا ذهاباً وإياب والتي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح الريدز في مواجهة تاريخية.

تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز فاز الريدز علي ريال مدريد في اسبانيا ذهاباً بهدف دون رد في الدقيقة الثامنة.

وفي إنجلترا اكتسح ليفربول فريق ريال مدريد بنتيجة4/0 في دوري ابطال وأوربا بفضل هدفي جيرادر وتوريس ودوسينا.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات فريق ليفربول كانت أمام فريق أرسنال والتي انتهت بنتيجة 3/0، ويحتل الريدز المركز السادس برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق، ويحتل مانشسترسيتي المركز الأول 74 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

وكانت اخر مواجهات ريال مدريد أمام فريق إيبار والتي انتهت بنتيجة 2/0، يقع الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق، متفوق علية برشلونة برصيد 3نقاط من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدف. الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام 17 هدفا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد 16 هدفا الإنجليزي دومينيك كالفيرت مهاجم إيفرتون 14 هدفا