/625765/قرارات-وزير-التربية-والتعليم-اليوم-الامتحانات-في-موعدها-وهذه-أهم-الضوابط-الجديدة

يكاد لا يمر يوم، إلا وتخرج وزارة التربية والتعليم ببيانات جديدة، لتنظيم حالة الدراسة سواء على مستوى الحضور في ظل انتشار فيروس كورونا والمخاوف منه، أو على مستوى الامتحانات.

القرارات العديدة، أصابت أولياء الأمور بحيرة شديدة، ما استدعى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالخروج بيان جامع يكشف مجموعة الضوابط الجديدة، ويؤكد على عقد امتحانات النقل في موعدها خلال شهر رمضان المقبل.

الحيرة التي أصابت أولياء الأمور، جاءت بعد تغيير وزارة التربية والتعليم لقراراتها فيما يخص الثانوية العامة؛ بعد تراجع وزير التربية والتعليم عن امتحان شهري إبريل ومايو للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا واستبدال امتحانات ورقية به، وهو ما برره الوزير بوقف ما حدث من غش خلال امتحان الترم الأول.

وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا علاقة بالتكنولوجيا على الإطلاق بحالات الغش التي حدثت في امتحانات الترم الأول، ولكن لها علاقة بأخلاقياتنا التي نمارسها فى الامتحان، والهدف من امتحاني إبريل ومايو هو العدالة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات بخصوص ضوابط تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وكذلك تقييم طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021، والتي جاءت كالتالي:

- يتم احتساب متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحاني إبريل ومايو نتيجة الترم الثاني، وتحسب الدرجة بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، ولكن بشرط حضور الطالب امتحان الفصل الدراسي الأول، وأداء الامتحان التكميلي في حال وجود مقرر له امتحان تكميلي.

- يتم عقد الامتحانات المجمعة بواقع ١٥ سؤالا للمادة الوحدة بنظام اختيار من متعدد، وزمن الإجابة قدره ساعة واحدة، وتكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وليس أسلوب بابل شيت ويتم تزويد كل طالب بورقة فيها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

- يتم عقد امتحان تكميلي لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل أداء الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، وذلك لواقع 15 سؤالاً بأسلوب اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة، وزمن الامتحان قدره ساعة واحدة، ويعقد الامتحان بمعرفة المدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد المواد التي يؤدي الطالب فيها الامتحان عن 3 مواد في اليوم الواحد، ويعتبر شرطًا أساسيًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب في تلك الحالة هو أداء الامتحان التكميلي.

- في حال مواجهة الطالب مشكلة تقنية لم تُمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة، تعتبر نتيجة المادة "اجتياز" بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه، بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب، ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية «ضعيف» في مادة أو أكثر يكون للطالب الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تقوم المدرسة التابع لها الطالب بعقدها بعد امتحانات شهر مايو وذلك على مستوى المدرسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

- الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء الامتحانات قبل توقف الدراسة، يتم امتحانهم في كامل المنهج، أما الطلاب الذين أدوا الامتحانات سابقًا قبل توقف الدراسة فيتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

وعن امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستعقد فى مواعيدها دون تعديل أو تغيير.

- يؤدى الطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادي امتحانين أحدهما فى الأسبوع الأخير من إبريل الجاري والثاني في مايو المقبل.

- آلية التقييم للطلاب كما هي عبارة عن اختبارات مجمعة تشمل منهج الشهر فقط وفق خريطة توزيع المقررات على الشهور.

- جعلت الوزارة مواعيد حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختياريا بعد موافاة ولي الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب.

- لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسي على ثلاثة أيام على الأكثر أسبوعيًا وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

- التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

- وجهت الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها، والتزام جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

- شددت الوزارة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات عند ظهور أي حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا، مع التزام المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.