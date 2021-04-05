/625766/هشام-الحصرى-الحكومة-خصصت-مبالغ-مالية-لمديرية-الصحة-بالدقهلية-دون-تحقيق-استفادة-منها

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقدم طلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة محافظة الدقهلية،:" فى بداية 2016 وجهت دعوة لوكيل وزارة الصحة للوقوف على المستشفى، وكيفية تعظيم الاستفادة من أصوله، سواء من خلال المبانى والأراضى، خاصة وأن مستشفى السنبلاوين لم يعد قادرًا على استيعاب أى تطويرات جديدة، نتيجة عدم وجود مساحات، وكان البديل البحث عن مستشفى بها أماكن شاغرة، ومستشفى شبراهور من أكثر المستشفيات بالسنبلاوين المهيأة للتطوير والتجديد لاستيعاب مليون مواطن من طالبي الحصول على الخدمة، لما يوجد بها من أماكن كثيرة جدا شاغرة.

هشام الحصرى: الحكومة خصصت مبالغ مالية دون التزام من المسئولين

وتابع رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري:" تم رصد 60 مليون جنيه للمستشفى فى العام المالى الجارى، ولكن حتى هذه اللحظة ونحن على مشارف انتهاء العام المالى لم يتم الاستفادة من هذا المبلغ"، متسائلا: الحكومة خصصت مبالغ مالية ولكن لا يوجد التزام من المسئولين بالتنفيذ.

وكيل الصحة بالدقهلية: موقع المستشفي مطابق للمعايير الطبية الحديثة

وعلق الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، قائلا:" معجب بموقع المستشفى جدا، خاصة وأنه مطابق للمعايير الطبية الحديثة، واجاهد لتحويلها لمستشفى تقدم خدمة طبية متميزة، وبدأنا بالفعل فى تحسين مستوى الخدمات والتطوير، وكل الطلبات الخاصة بالتطوير مشروعة، واضم صوتى مع النائب هشام الحصري لكي نضع فى الخطة ادخال الاسانسير وتطوير الاستقبال، والمبلغ المرصود أنفقنا أجزاء منه، وسيتم تركيب الاسانسيرات ورفع كفاءة الطوارئ، و هتدخل قبل نهاية العام المالى ضمن خطة التطوير والتجديد.

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ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، فى يوليو المقبل، سيتم بدء العمل بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بني عبيد دقهلية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بعد إدراجها فى الخطة الاستثمارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير وتجديد الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات.