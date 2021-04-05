/625767/تعرف-علي-موقف-أيمن-أشرف-من-المشاركة-أمام-سيمبا-التنزاني

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سيمبا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا

ويعيش موسيماني أزمة بعد أن تم تهدد موقف أيمن أشرف لاعب النادي الفريق من الغياب في المباراة المقبلة أمام فريق سيمبا وذلك بعد حصولة علي الإنذارالثاني في المباراة الأخيرة التي جمعت بين المارد الأحمر والمريخ السوداني بالتعادل الأيجابي.

على معلول

ويشعرموسيمايني مدرب الفريق الأحمر بلقلق بسبب ذلك الأمر بعد الأعتماد علي اللاعب في الفترة الأخيرة وتقديمة لمستوي مميز خلال المباريات السابقة.

وعاد الأهلي لاستئناف التدريباته فو رعودتة من الخرطوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان بعد خوض مباراة المريخ، بينما عاد علي معلول لاعب الفريق من تونس للتدريبات في الجيم للعودة سريعاً للمباريات المقبلة في ظل الضغط الكبير الذي يعيشة الفريق من دوي أبطال إفريقيا والدوري الممتاز ويحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

مفاجآت موسيماني لمباراة سيمبا القادمة.. تفاصيل

ترتيب مجموعة الأهلي

وجاءت مجموعة الأهلي في إفريقيا كالأتي:

بعد فوز سيمبا التنزانى على فيتا كلوب، وتعادل الأهلى امام المريخ السودانى ، تعرف على ترتيب المجموعة

يحتل سيمبا التنزانى في صدارة المجموعة بمجموع 13 نقطة.

يقع اللأهلى في المركز الثانى بمجموع 7 نقاط.

يحتل المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

يحتل المركز الرابع المريخ بعدد 4 نقاط.

أيمن أشرف

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 أحرز الهدف الأول للمارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء، والهدف الثاني ياسر إبراهيم

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، قال إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع. وأوضح أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب، فيما يأمل موسيماني بعودة اللاعب سريعاً.