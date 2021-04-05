/625776/قطار-المناشي-يدهس-سيارة-ويتسبب-في-توقف-حركة-القطارات-15-دقيقة-صور

صدم قطار خط المناشي، قائد سيارة ملاكي من الموت، خلال عبور مزلقان الجلاتمة، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، في الجيزة، مما تسبب فى تحطم هيكلها.

تحريات النيابة تؤكد دهس السيارة

ووفقًا للتحريات المذكورة فى النيابة، فإن الحادث أدى إلى دهس السيارة الملاكي أثناء عبورها من مزلقان الجلاتمة بخط المناشي، وقت تزامن عبور قطار.

وكان سائق السيارة قد تحرك دون أن ينتبه إنذار القطار القادم، فاضطر لترك سيارته على قضبان السكة الحديدية وفر من الموت المحقق.

وأدى الحادث أدى إلى تحطيم السيارة الملاكي بالكامل، بالإضافة إلى توقف حركة القطارات لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع الحادث نتيجة تصادم قطار بسيارة بمنطقة المناشي، دون إصابات بشرية.

هذا وكانت مصر قد شهدت خلال الفترة الماضية، تصادم قطارى سوهاج، وهو الحدث الذى أفزع الكثير من المواطنين، بعد وفاة أكثر من 32 شخص، وتلى ذلك توجه العديد من المسئولين إلى موقع الحادث.

هذا وأكد مجلس النواب، إرجاء كل المطالب البرلمانية لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتسببين فى الحادث.