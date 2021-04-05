صور.. وزير السياحة ومدير اليونسكو يتفقدان تطوير السوق القديمة بأسوان

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأودرى أزولاى مدير عام منظمة اليونسكو، اليوم الإثنين، جولة ميدانية فى السوق السياحى القديم بمدينة أسوان والجارى تطويره وتجميله ضمن المشروع الحضارى لواجهة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والذى يضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى.





وخلال الجولة فى ممشى السوق التى رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية بتكليف من أشرف عطية محافظ أسوان، حرص وزير السياحة والآثار ومدير عام منظمة اليونسكو بالمرور على البازارات والعاديات ومحلات العطارة التى تشتهر بها أسوان، إذ أبدوا إعجابهم بطريقة العرض للمنتجات وواجهات المحلات والمظلات الخشبية والأرضيات وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية. وفى نفس السياق، زار وزير السياحة والآثار ومدير عام اليونسكو العديد من المقاصد السياحية الأخرى منها معابد فيله ومتحف النوبة، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية إذ استمعت مدير عام اليونسكو لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيرى عن محتويات معابد فيله ومتحف النوبة والحقب التاريخية والقطع الأثرية التى جسدت مراحل متعاقبة من العصور والحضارات المختلفة، فيما أعربت أودرى أزولاى عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة التى أبهرت العالم بأسرارها وسحرها وهو الذى تجسد فى العرض الشيق لنقل الموميات الملكية أمس الأول.

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