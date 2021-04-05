الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، نهارا.





وأوضحت الهيئة أن الطقس ليلا سيكون لطيفا على كل أنحاء البلاد، وأن هناك أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة. وفيما يلى بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء. العظمى الصغرى

القاهرة 34 16

الاسكندرية 27 15

وادى النطرون 28 16

طنطا 31 15

شبين الكوم 31 16

دمنهور 29 15

بلطيم 26 15

مطروح 32 12

السلوم 33 11

سيوة 34 10

بورسعيد 25 13

دمياط 25 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 16

الاسماعيلية 32 14

السويس 31 13

العريش 24 14

رفح 25 13

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

نويبع 31 20

طابا 28 18

كاترين 26 08

الطور 29 18

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 15

الفيوم 32 16

بنى سويف 32 16

المنيا 33 17

أسيوط 34 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 18

أسوان 35 19

ادفو 34 18

أبوسمبل 31 18

الوادى الجديد 35 17

شلاتين 32 18

ابو رماد 31 17

حلايب 28 19

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