- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن المدرسة الجديدة مصممة على "النموذج اليابانى"، وهو أحدث وأحسن النماذج المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية، ويستخدمه جهاز مدينة بدر فى بناء جميع مشروعات التعليم فى الأحياء، مضيفا أن المدرسة ستسهم فى تلبية الطلبات المقدمة من 250 مواطنا من أولياء الأمور المقيمين فى "حى الأندلس" لقطاع بدر التعليمى.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن المدرسة تسمى باسم "الدكتور مجدى يعقوب الرسمية لغات"، وتتكون من مبنى "42 فصلا، مسجد، معمل حاسب آلى، معمل أحياء، مكتبة، صالة جيم، ملعب متعدد الأغراض، مكاتب إدارية، مخازن، غرفة زراعة، غرفة موسيقى، غرفة رسم، معمل كيمياء، معمل فيزياء، مدرج محاضرات، حمامات رجالى وحريمى، حمامات أطفال، مطعم".
وأوضح المهندس عمار مندور، أنه بعد تسليم المدرسة الجديدة، أصبحت مدينة بدر تملك أكبر عدد مدارس تجريبى فى المدن الجديدة بشرق القاهرة ليصل إلى 4 مدارس وهى: "مدرسة محمد سمير الرسمية لغات، مدرسة عبدالعليم محمود الرسمية لغات، مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات، مدرسة مجدى يعقوب الرسمية لغات"، وذلك بناءً على الرغبة الكبيرة من المواطنين الحاجزين لمشروع الإسكان الاجتماعى فى حى الأندلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدينة بدر: تسليم مدرسة مجدى يعقوب التجريبية للغات لـ«الأبنية التعليمية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.