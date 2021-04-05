القوى العاملة: تعيين 789 شابًا.. منهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 789 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3712 شابًا منهم 24 من ذوى القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل.





وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ8 عمال، و8 آلاف جنيه لـ 5 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 54 عاملاً جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 882 منشأة وتم القيام بـ 35 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 81 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 24 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 55 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، واستخراج 1146 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى انتهت المديرية من 4 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 49 متدربًا، وتعقد دورة تدريبية أخرى فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.