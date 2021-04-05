/625783/صحة-النواب-توصي-بزيادة-أعداد-مكاتبها-بمركز-ومدينة-السادات-للعمل-على-مدار-24-ساعة-صور

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، زيادة عدد مكاتب صحة بمركز ومدينة السادات للعمل على مدار 24 ساعة لاستخراج تصاريح الدفن، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء سرور.

خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسبة السمنة بين الاطفال

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أيضا طلبين إحاطة مقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن وصول معدل نسبة التقزم في السن تحت خمس سنوات إلى نسبة 22% و طلب آخر بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال.

طباعة كتيبات للتوعية بالسمنة واسبابها ومخاطرها

وعلقت الدكتورة إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بديوان عام وزارة التربية والتعليم قائلة:" نعمل على ثلاث محاور من أجل معالجة هذا الأمر، بداية من توعية أولياء الأمور، وسيتم طباعة كتيبات تتضمن كافة التعليمات الخاصة بـ السمنة وأسبابها ومخاطرها وكيفية تفاديها وعلاجها خاصة للاطفال، بالإضافة للاهتمام بالأنشطة الرياضية بالصورة التي تعكس اهتمام الدولة بهذا الأمر، والاهتمام بصحة الطفل، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات المختلفة، ويتم الإعداد لعمل أولمبياد قومى، لتجدد عمل المنهجية الرياضية، وتهدف الوصول لكافة الأطفال".

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وتابعت:" سيتم عمل فيديوهات تثقيفية وتوعوية حول التغذية السليمة، لجذب انتباه الأطفال، وفى نفس الوقت تحقيق الغرض المنشود بشأن السمنة".

من جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ورد إليها خطاب من جهاز التنسيق الحضارى، بشأن مشروع "عاش هنا"، الذي يهدف لتخليد أسماء الشخصيات التاريخية والفنية والاجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية، والطبية والذين أبدعوا فى مجالاتهم المختلفة وتعريفهم للأجيال المقبلة وكيف ساهموا فى إثراء النهضة المصرية.

وناشد حاتم، النواب، خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من يعلم أحد من الأطقم الطبية توفى خلال الأزمة الأخيرة، أو بشكل عام، عليه أن يبلغنا لكى نعلم التنسيق الحضارى ليخلد ذكرى هؤلاء الأشخاص، وذلك من خلال تعليق لوحات على المنازل التى عاشت بها تلك الرموز، وبمجرد أن يقوم الزائر بالتقاط صورة من تلك اللوحة، ووضعها على تطبيق الكترونى من خلال خاصية «الاسكانر»، يتم فتح السيرة الذاتية والانجازات التي قدمها وساعدت فى بناء النهضة فى جميع المجالات.