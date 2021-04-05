عبدالعزيز النحاس رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

/625787/عبدالعزيز-النحاس-رئيسا-للهيئة-البرلمانية-لحزب-الوفد-بمجلس-الشيوخ

استقر حزب الوفد على اختيار النائب عبدالعزيز النحاس، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، بمجلس الشيوخ، وذلك من خلال إخطار رسمى مقدم إلى رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

اختيارات الأحزاب لممثلى الهيئات البرلمانية

وكان عدد من الأحزاب بمجلس الشيوخ، قد أخطروا رئيس المجلس، برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، مثل حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، والتجمع.

النائب حسام الخولى ممثل عن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وأخطر حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اختيارالحزب النائب حسام الخولي، ممثلًا عن الهيئة البرلمانية، بينما تم اختيار النائب حازم عمر، ممثلًا على الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، كما تم اختيار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلًا عن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب السيد عبدالعال، ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا للهيئة البرلمانية.

فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليه.

هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.