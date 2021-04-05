محمد صلاح لـ دوت الخليج: كمال درويش لا يصلح لرئاسة الزمالك !!

/625789/محمد-صلاح-لـ-تحيا-مصر-كمال-درويش-لا-يصلح-لرئاسة-الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على صعوبة الموقف الحالي في البطولة الإفريقية، مؤكدا على تمنيه عودة مرتضى منصور لرئاسة الفارس الأبيض وأنه لا يصلح اي شخص أخر لتولي هذة المهمة سوى منصور الذي حقق ألقاب وإنجازات كبيرة مع القلعة البيضاء.

وكشف محمد صلاح:" الزمالك لا يصلح لقيادته سوى شخص واحد هو مرتضى منصور الذي حقق بطولات وإنجازات كبيرة مع الفارس الأبيض، لكل شخص الحرية في الترشيح لتولى رئاسة الأبيض خلال الفترة القادمة".

وقال محمد صلاح: " لأ أعلم ماتفعل اللجنة الثلاثية داخل نادي الزمالك، ولذلك لا أستطيع أن أبدي رائي في أداء اللجنة، كل شخص له كامل الإحترام".

محمد صلاح يكشف عن رئيس الزمالك القادم

وعن تولي كمال دروايش رئاسة الزمالك: " النادي الأبيض إذا كان قادر على العودة من جديد فلا بد من عودة مرتضى منصور رئيسا للفارس الأبيض مرة أخرى، هو الشخص الوحيد الذي أراه مناسبا لتلك الفترة مع إحترامي لكافة الأسماء الذي تم طرحها خلال الساعات الماضية".

وعن تأهل الفارس الأبيض كشف صلاح: " الزمالك سيحقق الفوز على تونجيت السنغالي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن تكمن المشكلة في اللقاء الأخر بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر في رادس".

محمد صلاح يؤكد صعوبة موقف الزمالك في البطولة الإفريقية

وتابع محمد صلاح" من الوارد إتفاق الترجي والمولودية لضمان صعود الثنائي للدور القادم، وذلك للخوف من الزمالك وقيمته وتواجده بالبطولة".

وواصل لاعب الزمالك السابق: " كل فريق يخشى تواجد الزمالك في الأدوار القادمة من البطولة، لأنهم يعلموا أنه لو أستمر سيتوج بالبطولة".

وأستكمل صلاح: " لا أرى مشاكل داخل الزمالك، واللاعبين يشاركون بصفة أساسية، وقدموا مباراة كبيرة أمام المولودية وأستطاع الفريق حسم المباراة لصالحه بهدفيين نظيفيين في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الذي وصل فيها الفارس الأبيض لنهائي النسخة الماضية".

وأختتم: " أتمنى التوفيق للزمالك خلال الفترة القادمة، هو من فعل أسم أي لاعب كبير داخل القلعة البيضاء، مشددا على إستعدادته بخدمة الأبيض في اي وقت يحتاجه فيه النادي".