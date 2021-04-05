/625790/قائمة-البرامج-الدينية-والترفيهية-في-رمضان-2021

تنطلق العديد من البرامج المختلفة الدينية والترفيهية وبرامج الطبخ خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعددت القنوات القائمة بعرض هذه البرامج من بينهم الحياة، النهار، mbc ،cbc وغيرها من القنوات الفضائية التي تحرص على تنوع محتواها.

دوت الخليج يستعرض أهم البرامج الدينية والترفيهية التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2021.

البرامج الدينية

يعرض هذا العام حزمة قوية من البرامج الدينية المختلفة ما يتناسب مع شهر رمضان الكريم ومنهم برنامج احسان المستقبل هو برنامج يهدف إلى تحسين المستقبل ونظرته إلى التطور الصناعي والزراعي و التكنولوجيا الذي يقدمه أحمد الشقيري على قناة mbc1.

برنامج مصر أرض الانبياء الذي يستعرض أرض مصر التي قد شهدت العديد من الأنبياء والرسل التي ذكرت في القران الكريم، والذي من المقرر عرضه على قناة CBC الذي يقدمه الشيخ علي جمعة والاعلامي عمرو خليل خلال شهر رمضان المبارك.

يرد برنامج الأمام الطيب على العديد من التساؤلات حول الدين و التوحيد والأنبياء، والذي يقدمه الامام احمد الطيب الرئيس السابق لجامعة الازهر على قناة CBC.

برنامج لعلهم يفقهون يهدف إلى التركيز على الخطاب الديني ووعي المسلمين تجاه الدين، والذي يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز على قناة DMC.

برنامج الدنيا بخير يعرض على قناة الحياة، حيث يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية لدى المواطنين و تقديم تاريخ مصر الحقيقي وإنشاء جيل مثقف بالعادات والتقاليد، والذي تقدمه لمياء فهمي عبد الحميد.

برنامج اسال مع دعاء برنامج يقدم الاسئلة التي يطرحها الجمهور حول الأمور الدينية و الدنيوية و تجيب عنها الداعية دعاء فاروق على قناة النهار.

البرامج الاجتماعية

برنامج حكاية حياة، الذي يعرض الواقع والتحاليل العلمية والقضايا العامة في المجتمع بين الانسان والشيطان، و الذي يقدمه شريف شحاته على قناة النهار برنامج رحلة حياة يستعرض الامور الصحية والمشاكل التي قد يتعرض لها الانسان و أسبابها وحلولها الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان على قناة صدى البلد.

البرامج الترفيهية

أما عن البرامج الترفيهية فيأتي على رأسها برنامج رامز جلال، إلا أنه لن يكشف عن اسمه حتى الآن، ليترك الجمهور في حالة تشويق مستمرة، حيث يعرض البرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على قناة MBC مصر.

يستعد الفنان الشاب إبراهيم السمان لبرنامج المقالب الجديد على غرار برنامجه السابق "كريزي تاكسي" الذي نجح خلال السنوات الماضية.

برامج الطبخ

لن يخلو رمضان هذا العام من برامج الطبخ المختلفة والذي يكون هدفه الأساسي مساعدة المرأة في معرفة أنواع الأكلات المختلفة وطريقة تحضيرها خاصة في شهر رمضان لتحضير أشهى المأكولات.

برنامج المطبخ الذي تقدمه الشيف أسماء مسلم على قناة الحياة.

برنامج "أكلة بيتي" تقديم الشيف مروة الشافعي يعرض علي النهار برنامج "لقمة هنية" تقديم الشيف شريف على قناة النهار.