/625791/وفد-حقوق-واسكان-النواب-يتفقد-مستشفي-دار-السلام-المغلق-تحت-الاحلال-والتجديد

تفقد وفد مجلس النواب، الذي يضم لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، مستشفي دار السلام المركزي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، المغلق تحت الإحلال والتجديد.

مستشفي دار السلام المركزي المغلق تحت الاحلال منذ 2014

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، هذا المشروع يتعلق بمستشفي دار السلام المركزي، المغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وأوضح عضو مجلس النواب، طارق رضوان، أنه في البداية تم تسليم المشروع لشركة عبيد جروب ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وعند العرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح محور جرجا - دار السلام، تم سحب الأعمال وإسنادها لشركة نيوم فارم، والاي قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهر.

وأشار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

مستشفى دار السلام ضمن منظومة التأمين الصحي

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، إن مستشفي دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفي دار السلام المركزي، لتخفيف المعاناة مع الأهالي.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمودة، بحجم مباني وسعة المستشفي والتي تضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، بالإضافة إلي دخولهازفي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، بينهما مركزين في محافظة قنا، حيث تقع في المنطقة الحدودية بين محافظتي قنا وسوهاج.

والتقي وفد مجلس النواب خلال الجولة التفقدية، بعدد من الأهالي، والذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفي المغلقة منذ سنوات، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمرضي، ما يضطرهم للتوجه في مسافات بعيدة وطويلة إلي سوهاج أو محافظة قنا لتلقي العلاج.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.