/625793/نائب-بالشيوخ-يطالب-بإيقاف-معاهد-وكليات-الهندسة-الخاصة-لمدة-5-أو-10-سنوات

طالب النائب وليد الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، بإيقاف عمل معاهد وكليات الهندسة الخاصة فى مصر، لمدة 5 أو 10 سنوات، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة مؤخرا فى عدد المهندسين.

تعديل بعض أحكام نقابة المهندسين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وقال عضو مجلس الشيوخ، وليد الشرمة، خلال كلمته بالجلسة العامة:” إن عدد المهندسين فى مصر ارتفع إلى نحو 850 ألأف مهندس، الأمر الذى أدى إلى فشل كثير منهم فى الحصول على فرص عمل، وإضطرار بعضهم للعمل براتب ألف جنيه.

وليد الشرمة: إيقاف الكليات والمعاهد التى يتخرج منها المهندسين يحد من الأزمة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، وليد الشرمة، إن إيقاف الكليات والمعاهد الخاصة التى يتخرج فيها المهندسين، سيحد من تلك الأزمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري، لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

كما يعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.