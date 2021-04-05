عصام الحضري يدافع عن شريف إكرامي «صورة»

كشف عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من خطأ شريف إكرامي خلال مباراة الرجاء المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة التي خسرها الفريق السماوي بثنائية دون رد.

وكتب عصام الحضري حارس المنتخب المصري: " كل الدعم لشريف اكرامي، لا يوجد حارس مرمي بدون أخطاء وأنا واحد منهم".

وتابع حارس مرمى الأهلي السابق: " أفضل حراس المرمي في العالم بيخطأوا وهذا وارد في كرة القدم".

نصائح الحضري لشريف إكرامي

وأختتم الحضري بنصيحة لحارس بيراميدز: "أتمرن كويس وأقفل ودانك من أي هجوم عليك، بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف".

وكان شريف إكرامي قد أرتكب خطأ خلال مباراة الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في المغرب، الأمر الذي كلف الفريق هدف أول قبل أن يضيف الفريق المغربي الهدف الثاني ويحقق الفوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات من البطولة الإفريقية". ودخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي يتسبب في خسارة بيراميدز

حارس مرمى: شريف إكرامي. الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال – علي جبر – عمر جابر

الوسط: محمود حمادة – دونجا – إسلام عيسى. الهجوم: رمضان صبحي – محمد فاروق

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أحمد الشناوي – إريك تراوري – أنطوي – فتحي – عبد الله السعيد – دودو الجباس – إبراهيم عادل. وقام شريف إكرامي حارس بيراميدز بخأ فادح، كلف فريقة إستقبال الهدف الأول في المباراة، والذي جاء بطريقة كوميدية للغاية.

تشكيل بيراميدز والرجاء

ودخل الرجاء مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى : أنس الزنيتي وفى خط الدفاع كل من : عبد الإله مدكور، محمد سبول، مروان هدهودي، عبد الرحيم شاكير وفى خط الوسط كل من : عمر العرجون، محمد زريدة، لوامبا نجوما وفى خط الهجوم كل من : بن ملانجو، سفيان رحيمي، محمد متولي

وتوقف رصيد بيراميدز عن النقطة 6 في المركز الثاني بترتيب المجموعة بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين خلال منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.