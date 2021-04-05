/625796/شاهد-الموكب-الفرعوني-يشغل-محمد-صلاح-قبل-لقاء-الريال-ماذا-قال

علق النجم المصري لأول مرة على احتفالية موكب المومياوات الملكية، التي أقيمت السبت الماضي، وشهدت نقل عدد من المومياوات لملوك الفراعنة من المتحف المصري إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

ونشر محمد صلاح عددًا من الفيديوهات للاحتفالية والموكب عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، فيما علق عليها قائلًا: «قشعريرة».

ويأتي تعليق صلاح على الموكب الفرعوني الذهبي، قبل ساعات قليلة من لقاء فريقه، بفريق ريال مدريد الإسباني، المقررة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، على أن تقام مباراة العودة في الرابع عشر من أبريل الجاري على ملعب آنفيلد.

وفور الإعلان عن قرعة يويفا التي أسفرت عن مواجهة بين ليفربول وريال مدريد، وبدأ الحديث يعلو حول منح القدر فرصة لصلاح وزملائه للانتقام من الفريق الملكي بعد أحداث نهائي نسخة 2017/ 2018 بمدينة كييف الأوكرانية.

في المباراة المذكورة التي أقيمت في السادس والعشرين من شهر مايو عام 2018، التقى الفريقين بمجمع أولمبيسكي الرياضي، وتُوج ريال مدريد باللقب الثالث عشر في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 3-1.

وشهدت المباراة، تعرض المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة بخلع في الكتف بعد التحام قوي مع سيرخيو راموس مدافع الميرنجي، مما وضعه محل اتهام بتعمد إصابة لاعب منتخب مصر.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الواقعة، إلا أن تكرار المواجهة بين الفريقين فتح المجال أمام الحديث عن رغبة من قِبل صلاح وزملائه بالانتقام من راموس ورفاقه.

ماذا قال صلاح عن المواجهة؟ قبل عدة أسابيع، أجرى صلاح مقابلة صحفية مع "ماركا" الإسبانية، وسُئل عما إذا كانت لديه رغبة في الثأر من راموس بعد واقعة الإصابة في 2018، ليرد النجم المصري قائلا: "هذه المواجهة انتهت، لا أفكر فيها، أفكر في الفريق، الجميع يفكر في فريقه والجميع يريد الفوز، هذا كل شيء".

تعليق زيدان وناتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على نهائي كييف، وقال: "نحن لا نفكر في الماضي، الأمر انتهى ولدينا مباراة غدًا، الأمر مختلفٌ الآن لكلا الناديين، نحن نستعد جيّدًا لهذه المباراة".

أما ناتشو، فمازال يرى أن لاعبي ليفربول لديهم رغبة في الانتقام من الفريق بأكمله، حيث قال اللاعب الإسباني: "كل لاعب في ليفربول لديه روح الانتقام وليس صلاح فقط بسبب راموس، جميعهم يرغبون في الفوز علينا، لكن نحن كذلك نبادلهم نفس الرغبة في تجاوز هذه المرحلة".

فأل التتويج أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قبل عدة أيام، تعيين فيليكس بريش لإدارة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يدير الألماني بريش المباراة، على أن يعاونه مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب، بينما يقود غرفة الفيديو المساعد ماركو فريتز.

الحكم الألماني سبق له إدارة العديد من المباريات لريال مدريد ولليفربول، إلا أن كان شاهدا على تتويج الملكي باللقب الثاني عشر في تاريخه بعدما هزم يوفنتوس برباعية مقابل هدف في نهائي دوري الأبطال نسخة 2016/2017.