/625797/سعر-تذكرة-متحف-الحضارة-بالفسطاط-ومواعيد-العمل

اُفتتح المتحف القومي للحضارة في يوم 3 إبريل، الحدث التاريخي الذي أبهر العالم ووقفت الشعوب صامتة أمام عظمته، حيث تم نقل 12 مومياء، 16ملك و4 ملكات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، بحضور عدد من نجوم الفن منهم أحمد حلمي، هند صبري، كريم عبدالعزيز، خالد النبوي،يسرا، نيللي كريم وأحمد عز.

دوت الخليج يستعرض سعر تذكرة متحف الحضارة بالفسطاط ومواعيد العمل، حيث قررت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم رفع أسعار دخول المتحف.

أسعار تذاكر متحف الحضارة

تبلغ سعر تذكرة متحف الفسطاط 60 جنيهًا للمواطنين المصريين والعرب، و 30 جنيهًا لطلاب المدارس والجامعات المصرية، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100جنيه للطالب الأجنبي.

نبذه عن المتحف القومي للحضارة ومحتوياته

يقع المتحف القومي للحضارة في مدينة الفسطاط بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، كما يحتوي على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية من العصر الحجري واليوناني والروماني والقبطي والعربي والعصر الحديث، ويطل المتحف على بحيرة عين الصيرة وهي بحيرة طبيعية.

الفئات المسموح لها دخول المتحف مجانًا

حدد المتحف القومي للحضارة، عدة فئات دخول المتحف مجانًا، وسمح لكل من الجيش الأبيض، العاملون بوزارة السياحة والآثار، أبناء الشهداء ومصابي الحروب، المحاربون القدماء، خريجو كلية الآثار، كلية السياحة، كلية الآداب، كلية فنون جميلة، كلية فنون تطبيقية ونقابة الفنانين التشكليين.

تسائل العديد من المواطنين عن مواعيد عمل المتحف، حيث يُسمح بالدخول للزوار من المواطنين للمتحف ابتداءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساًء، إلا أن يوم الجمعة يبدأ العمل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء.