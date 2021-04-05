"مملكة القلب".. رواية جديدة لمنى زكي: "الحب يُصلح ما يفسده الزمن"

/625798/مملكة-القلب-رواية-جديدة-لمنى-زكي-الحب-يصلح-ما-يفسده-الزمن

تصدر كتاب "مملكة القلب"، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، حيث صدر حديثًا عن هيئة الخدمة الروحية للنشر.

والكتاب عبارة عن رواية جديدة تحت عنوان "مملكة القلب" للمؤلفة الدكتورة منى زكي.

وتتناول الرواية التضحيات التي تقدمها المرأة لتكوين الأسرة والمحافظة عليها، حتى وإن غاب الزوج، لتخرج أجيالاً محبين لوطنهم يكملون مسيرة الآباء فى الحفاظ على هوية المجتمع.

وركزت الدكتورة منى زكى، على قضايا الطلاق وما تسببه من تفكك أسري يدفع ثمنه الأطفال من خلال وقوعهم فى براثن الإرهاب والإدمان، وتسليط الضوء على دور الفن فى السمو بالأخلاق والذوق.

الحب يُصلح ما يفسده الزمن

تؤكد الرواية، أنه بإمكان الحب أن يصلح كل ما أفسده الزمن، وبالحب الذى جسدته شخصية نرمين ملكة "مملكة القلب".

وتقول الرواية: هل يمكن أن تجبرنا الأقدار على أن نضع حدودًا للحب والعطاء والغفران!!هل يمكن أن يجعلنا الحب قادرين على مواجهة أقدارنا!، إلا أن يعلمنا الحب أن أسمى ما فيه أنه بلا حدود!!.

وجاء على غلاف الرواية: أتمنى لك قارئى العزيز أن تعثر فى رحلتك، مع سطور روايتى: على إجابة لهذه التساؤلات.

مؤلفة "مملكة القلب"

المؤلفة الدكتورة منى زكى، هى مدرسة الميردوديو للراهبات عام 1979، حاصلة على بكالوريوس الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1984م.

وحصلت الماجستير ثم الدكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة ماستربخت بهولندا عام 2004م، وعملت فى العديد من المجلات.

وأنشئت مؤسسة فنية بهدف دعم دور الفن فى المجتمع وتشجيع المواهب الناشئة عام 2016، وتعمل حاليا أستاذ غير متفرغ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.