زلزال بقوة 4.0 درجات يضرب كاليفورنيا

شهدت منطقة إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين، هزة أرضية قوتها 4.0 درجات، وذلك بعد مضي أقل من نصف ساعة من هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان نقلته جريدة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية: إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا. وقبيل ذلك ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة المنطقة نفسها، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.
وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، على موقع تويتر، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا.
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