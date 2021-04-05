/625802/بهاء-سلطان-يفاجئ-جمهوره-برفع-الآذان-في-رمضان-2021

صرح عمرو سلطان مدير أعمال المطرب بهاء سلطان، أن الآخير يستعد لرفع الآذان في شهر رمضان القادم بصوته، الأمر الذي أسعد جمهوره وبث الحماس في قلبهم لاستقبال الشهر الكريم.

دوت الخليج يكشف السبب وراء تخطيط واستعداد الفنان بهاء سلطان لرفع الآذان بصوته خلال شهر رمضان القادم 2021، حيث كانت آخر أعمال بهاء سلطان، ابتهال ديني باسم "سيدي يا رسول الله" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأمر الذي كان من شأنه تشجيعه من قبل جمهوره لإتخاذ تلك الخطوة.

كلمات ابتهال"سيدي يا رسول الله"

ومن كلمات الابتهال"سيدي يا رسول الله.. يا خير خلق الله.. يا نور عرش الله.. أنت الذي لما رفعت إلى السماء.. قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي نداك ربك مرحبًا".

أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس

يُعد هذا الابتهال أول أعمال سلطان الفنية بعد انتهاء خلافاته من المنتج نصر محروس، والتي نتجت عن إصرار الآخير بظهور راقصة بالكليب مع بهاء سلطان، الأمر الذي رفضه سلطان نهائيًا.

ويذكر أنه منذ فترة ليست بكبيرة ترددت أنباء حول انضمام بهاء سلطان إلى نقابة قراءة القرآن الكريم، ولكن سرعان ما خرج سلطان عن صمته ونفى تلك الشائعات في بيان صحفي رسمي.