/625774/رحيل-لاعب-وبقاء-أخر-تفاصيل-يعيشها-الأهلي-في-الفترة-الاخيرة

يعيش ثنائي الأهلي حسين الشحات ومروان محسن لاعبي الفريق أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بينهم وبين جماهير القلعة الحمراء، وذلك عقب نهاية لقاء المريخ السوداني والذي انتهت بالتعادل الأيجابي 2/2 في مباراة شهدت تأخرالمارد الأحمر خلال أحداث الشوط الأول.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز الأحداث التي حدثت خلال الساعات الماضية عن تواجد الثنائي:

حسين الشحات

فيما يعيش حسين الشحات علاقة متوتره وعددة أزمات مع المارد الأحمر وذلك بعد إنتقالة من العين الإماراتي إلي النادي الأهلي بعد عددة محاولات والتي من خلال ذلك جاء بعد إتصالات مكثفة جرت طوال الفترة الماضية بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسيد غانم الهاجري رئيس العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين. ويهاجم جماهيرالقلعة الحمراء حسين الشحات بسبب مستواه المنخفض عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث لم يقدم المطلوب منه منذ إنضمام للأهلي، فيما خاب ظن الجماهير بعد المراهنة عليه وبعدما قدم مستوي مميز من بداية مصر المقاصة حتي إنضمامة إلي العين الإماراتي، فيما انتشرت أنباء بأن موسيماني يرغب في رحيل اللاعب من صفوف الفريق.

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مروان محسن مع الأهلي

فيما تشن جماهير القلعة الحمراء حمله شرسة بأستمرار علي مروان محسن لاعب الفريق وذلك بسبب انه يخوض عدد كبير من المباريات ولكن لم يقدم اي جديد حتي انه لم يحرز أي من الاهداف التي تجعل الجماهير المارد الأحمر تخفف الضغط عليه ، اللاعب يأخذ كل الدعم سواء من اللإدارة والجهز الفني فيما موسيماني يعتمد عليه بصفة أساسة في كل مواجهة لكن الجماهير لم تقتنع به بالصورة الكافية.

بينما تحدث إبراهيم سعيد نجم الاهلي والزمالك السابق، أن متي سنتوقف عن حديث ان حسين الشحات ضحي من أجل الانضمام إلي القلعة الحمراء فهذا حديث ليس له أي معني، بينما مروان محسن لاأعلم لماذا يستمر داخل الفريق مادام لم يقدم أي شئ من المطلوب منه حتي ذلك الوقت.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من خلال ضربة جزاء والهدف الثاني عن طريق محمد شريف لاعب الفريق.

ترتيب مجموعة الأهلي

وجاءت مجموعة الأهلي في إفريقيا كالأتي:

بعد فوز سيمبا التنزانى على فيتا كلوب، وتعادل الأهلى امام المريخ السودانى ، تعرف على ترتيب المجموعة

يحتل سيمبا التنزانى في صدارة المجموعة بمجموع 13 نقطة.

يقع اللأهلى في المركز الثانى بمجموع 7 نقاط.

يحتل المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

يحتل المركز الرابع المريخ بعدد 4 نقاط.