/625803/ظهور-سلالة-متحورة-في-المغرب-واكتشاف-89-سلالة-لها-تأثير-على-الصحة-العامة
تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، السلالة الجديدة التي أعلنت عنها وسائل إعلام مغربية، تخص فيروس كورونا، ونقل الإعلام المغربي، عن عضو اللجنة العلمية والتقنية لتدبير كورونا في البلاد، عز الدين الإبراهيمي قوله: "ظهور أول مرة سلالة جينومية مغربية 100% بورزازات".
وأوضح الإبراهيمي: "هذه السلالة لم تكتشف إلا في منطقة واحدة في المغرب.. إنها ليس لها أي تأثير، سواء على انتشار الفيروس، أو على خطورة المرض بعد الإصابة، أو الاستجابة المناعية".
تنتشر في 7 جهات بالمغرب
فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن السلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد تنتشر في 7 جهات بالمغرب.
وورد في بيان الوزارة، والذي صدر صباح الإثنين، "جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، تمكن من کشف وتأكيد تداول المتغير البريطاني وانتشاره في 7 جهات بالمغرب".
وأضاف البيان: "هذا التسلسل الجينومي الكامل، أتاح تأكيد وجود طفرات للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".
ولفت: "الائتلاف الوطني للمراقبة سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب، واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".
متغير محلي له تأثير على الصحة العامة
وأكمل: "منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد انتشرت عدة آلاف من المتغيرات وسوف تظهر أخرى، ويعتبر ظهورها مع مرور الوقت عملية طبيعية في تاريخ الفيروسات، مرتبطة بالطريقة التي تتكاثر بها هذه الكائنات الدقيقة".
89 سلالة للفيروس المتحور
بينما كشفت مركز التسلسل الجينومي في المغرب، عن رصده 89 سلالة لفيروس كورونا المتحور بريطانيا.
وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، أكد أن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب تمكن من تحديد 89 سلالة من بي 1..1.7 للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".
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