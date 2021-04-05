خناقة بين محمد رمضان وعمرو يوسف بسبب الملك وزاهي حواس يتدخل.."فيديو"

/625806/خناقة-بين-محمد-رمضان-وعمرو-يوسف-بسبب-الملك-وزاهي-حواس-يتدخلفيديو

دوت الخليج يكشف رأي زاهي حواس الذي صدم العديد من الجماهير، إلا أن البعض الآخر كان مؤيد له، بعدما أكد أن الأصلح لأداء دور أحمس في مسلسل الملك هو الفنان محمد رمضان.

محمد رمضان

أشار حواس، في حوار له مع " Et بالعربي"، إلى أن محمد رمضان الممثل الأصلح من الناحية الشكلية لتجسيد شخصية أحمس بسبب العديد من المواصفات الجسدية التي يمكن أن تتطابق مع الشخصية.

ربط محمد رمضان تصريح عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس مع أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “أنا الملك”.

تعليق محمد رمضان على تصريح زاهي حواس

علق رمضان على الفيديو بصورة تتضمن وعدًا ومفاجأة من العيار الثقيل قائلًا: " شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري زاهي حواس.. وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم".

الانتقادات الموجهه إلى مسلسل "الملك"

ومن الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين انشغلوا بالحديث عن مسلسل "الملك"، ووجه إليه العديد من الانتقادات بعد نشر أول صورة لبطل المسلسل عمرو يوسف الذي يقدم شخصية الملك الفرعوني أحمس، ولم يتوقف الأمر عند مجرد الانتقاد ولكن تحول العمل إلى ماده للسخرية بعد طرح البرومو الترويجي الرسمي.

أعمال محمد رمضان المقبلة

وفي السياق ذاته، يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل " موسى"، التي تدور أحداثه في الخمسينات مرورًا بالستينات، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسئوليّة أشقائه، العمل بطولة محمد رمضان، منذر ريحانة، صبري فواز ورياض الخولي، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.