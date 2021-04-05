«الموت» يتسبب في شهرة شريف إكرامي.. تفاصيل

بعد انتهاء مباراة بيراميدز امام الرجاء المغربي بنتيجة 2/0، لقى شريف إكرامي هجوم حاد علي حارس الفريق شريف إكرامي وذلك بعد الخطاء الفادح الذي تسبب في احراز هدف داخل شباكة، تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقارنة بينه وبين اخية الراحل.

توفى أحمد اكرامي نجل اكرامي الشحات في عمر يناهز 25عاماً، والجميع يشيد باداء عندما كان حارس مرمي داخل جدران القلعة الحمراء.

أحمد إكرامي سبب ظهور شريف

ولد احمد أكرامي في عام1980، هوي ان يكون حارس مرمى مثل أبيه هو واخيه الأصغر شريف إكرامي فالتحق بفريق النادي الاهلي للناشئين في عمر ال8 سنوات فقام بتدريبه مدرب حراس مرمى الاهلي الكابتن احمد ناجي.

لعب في جميع المراحل السنية في النادي الاهلي فكان ادائه متميز لدرجة وهو عمره 17 عاما التحق بفريق 20 عاما بالنادي الاهلي وبفضل ادائه المتميز اختاره الراحل محمد علي ليكون ضمن منتخب مصر الذي لعب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما وشهد له جميع المدربين واللاعبين.

في البطولة بالأداء المتميز وفي عام 2001 لعب احمد اكرامي لنادي الترسانة فاصيب باصابة بالغة في كتفه أدت الي اعتزاله اللعب نهائيا فقال الكابتن احمد ناجي انه بمثابة ابنه فهو الذي دربه هو واخيه حتى صنع احمد اكرامي اللاعب المتميز حارس المرمى البارع.

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بعد رحيله عن عالمنا جعل شريف اكرامي حارس بيراميدزحالياً يواصل تحقيق حلم أخيه حيث نشأء بالفعل داخل جدران القلعة الحمراء حتي أصبح الحارس الأولي في كتيبة الشياطين الحمر وعاصر العديد من الاجيال ولكن الشئ المستمرحتي الان أخطاءه المتكرره في المواجهات الهامة، برغم من انه شخص هادئ علي الصعيد الشخصي وبعيد عن الأزمات لكن الجماهير دائماً تقارن بينه وبين اخيه الراحل ولكن الجميع يتحدث ان المقارنه ظالمة ولايوجد وجه للمقارنة.

مارتن يول يعلق على تواجد إكرامي من الأهلي

وظهرت على الساحة الرياضية بعض التعليقات السابقة لمدرب النادي الأهلي الهولندي مارتن يول، والذ كان يتحدث حينها عن شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز الحالي، بأنه لا يصلح للعب داخل النادي الأهلي، وأنه أصبح نقطة ضعف كبرى للفريق.

إكرامي مع الأهلي

والجديربالذكر ان هزم بيراميدز أمام فريق الرجاء بنتيجة 2/0 بخطاء من شريف اكرامي تسبب في احراز الهدف الثاني في شباكة.

ويستعد بيراميدز لمباراته المقبلة أمام الرجاء في العودة يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.