عبد الغفار يقترح إنشاء أكاديمية لتنمية المهارات والتدريب بجامعة دمياط

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الاثنين المبانى الإدارية لعدد 7 كليات وهى (كلية الآداب - كلية التمريض - كلية الحقوق - كلية التربية الرياضية - كلية التجارة - كلية الآثار- كلية الهندسة) بجامعة دمياط، بحضور د. السيد دعدور رئيس جامعة دمياط.





وبدأت مراسم الزيارة بتحية العلم، أعقبه طابور عرض لطلاب كليات الجامعة بساحة العروض والجوالة ترحيبًا بوزير التعليم العالى.

وعقد الوزير اجتماعًا بالسادة أعضاء مجلس الجامعة، بحضور رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب ممثلين عن طلاب الجامعة، لمناقشة سير العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ نظام التعليم الهجين الذى يجمع بين الدراسة عن بعد والدراسة وجهًا لوجه، موجهًا الشكر لكافة العاملين بالجامعة لاستمرار الدراسة بالجامعة وإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والنجاح فى مواجهة التحديات الراهنة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقترح الوزير خلال مجلس الجامعة إنشاء أكاديمية لتنمية المهارات والتدريب داخل الجامعات الجديدة لخدمة الخريج والطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.

وأشاد د. عبدالغفار خلال الزيارة بعدد المشروعات التى نُفذت بالجامعة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير الجامعات الحكومية على جميع الأصعدة، كما أشاد بالكليات الجديدة التى تم افتتاحها لخدمة البيئة المحيطة بالجامعة.

ومن جانبه، قدَّم رئيس الجامعة عرضًا تقديميًا تناول خلاله الوضع الراهن بالنسبة للمشروعات التى تم الانتهاء منها واستلامها من الشركات المنفذة باستثناء مشروع البنية التحتية نظراً لشموله وتغطيته حرم الجامعة بالكامل الذى يمتد لمساحة 200 فدان، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالى على دعمه المستمر للجامعة فى كافة المجالات.

وشهد الاجتماع تسليم شهادات المراكز الأولى والجوائز المالية للطلاب الفائزين فى المؤتمر الطلابى "علماء المستقبل 4" الذى تم انعقاده الأسبوع الماضى برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الجامعة، والذى تقدم فيه طلاب وطالبات 16 جامعة ومعهد بأبحاث علمية تم تحكيمها من قبل أساتذة متخصصين وذلك دعماً لتعزيز مفهومى البحث العلمى والتعلم مدى الحياة لدى الشباب.

وعقب انتهاء الاجتماع، تفقد الوزير معامل كلية الطب البشرى والمبنى الإدارى للكلية تمهيداً لإصدار القرار الوزارى لبدء الدراسة بها، كما تفقد أعمال إنشاء مشروع القرية الأوليمبية بالجامعة والذى يضم 6 ملاعب تخدم ألعاب وأنشطة رياضية مختلفة (قدم، طائرة، يد، تنس، ريشة)، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم سباعى، وملعب آخر قانونى 11 لاعب، بالإضافة إلى المشاريع المقرر طرحها مستقبلاً والتى تضم (حمام سباحة، ملعب هوكى).

كما تفقد د. خالد عبدالغفار مبنى الإدارة العامة للجامعة وعدد من المدرجات الكبيرة بسعة إجمالية 3 آلاف طالب وطالبة، وتخدم تلك المدرجات جميع طلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات البالغ عددها 14 كلية، وكذلك قاعة فاروق شوشة للاحتفالات الكبرى ونادى أعضاء هيئة التدريس.

واختتمت الزيارة بتفقد الوزير المعرض الطلابى الذى أقيم على هامش المؤتمر الطلابى "علماء المستقبل 4".