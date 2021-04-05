جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمجلس العربى للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، خلال عقد لقاء حوارى، ثمار نتائج المرحلة الأولى للمبادرات المجتمعية لمدربى البرلمانات وحملات التوعية بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى مارس 2021 .





وقد شارك فى اللقاء 36 مدربًا ومدربة من 6 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط وأسوان)، حيث تم اتخاذ الضوابط والإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المشاركين. حضر اللقاء الحوارى الدكتور محمد صلاحى منسق برامج وحدة النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة، وإستشارى التدريب الدكتور خالد الشافعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة: 36 مدربًا ومدربة شاركوا فى مبادرات التوعية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.