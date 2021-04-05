أكاديمية الطيران تعلن قبول دفعة جديدة ببرنامج المراقبة الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، استقبال دفعة جديدة (الـ84) بكلية المراقبة الجوية التابعة للأكاديمية، للالتحاق بالبرنامج المتكامل الذى تُدرسه الأكاديمية ضمن برامج كلية المراقبة.





وذكرت الأكاديمية، فى بيان اليوم الاثنين، أن هناك عدة شروط من أجل الالتحاق بالبرامج، تنطبق على خريجى دفعة 2019، أبرزها ضرورة الحصول على مؤهل عال، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى وتحديد الموقف من التجنيد، وقبول شباب من الجنسين، ولكن بشرط ألا يزيد السن عن 28 عامًا، وأن مدة دراسة البرنامج المتكامل 18 شهرًا.

وأوضحت أنه يتم سحب الملفات من مقر الأكاديمية فى مطار أكتوبر طريق الواحات أو الشركة الوطنية للملاحة الجوية، وتكون تكلفة سحب الملف 550جنيها، ومصاريف البرنامج فى حدود 238000 ألف جنيه.