النشرة المرورية.. زحام بوسط المدينة وكوبرى الحرفيين وسيولة بجسر السويس

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص، مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى محور قناة السويس للمتجه إلى الكورنيش وقادم من محور محرم بك، وكذلك أحجام متفرقة بالكورنيش من عند منطقة ميامى حتى منطقة بير مسعود، ومحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع المشاية للمتجه إلى مناطق شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى شارع الجلاء للمتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وأكد صابر أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، معدلات السير فيها متوسطة، عدا بعض الأحجام المرتفعة بمناطق الأعمال، وخاصة فى منزل الأوتوستراد، وفى منطقة المعتمدية للقادم من مناطق المحور ومتجه للمريوطية، مشيرا إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام بكورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة، بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك شارع الدقى.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نبه صابر على تجنب استخدام كورنيش النيل وخاصة القادم من وسط المدينة ومتجه لمناطق حلوان والمعادى، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عنه فى هذا التوقيت، لافتا إلى وجود أحجام فى مطلع كوبرى الحرفيين للقادم من مناطق العاشر ومتجه لجوزيف تيتو، ناصحا باستخدام طريق جسر السويس.

ونوه صابر على وجود أحجام مرتفعة، بمناطق وسط المدينة، وخاصة مناطق العتبة والموسكى وشارع بورسعيد، ناصحا باستخدام شارع الجيش أو نفق الأزهر فى هذا التوقيت.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بأن الأحجام أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو، أعلى من معدلاتها، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.