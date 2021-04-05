حتى الخامسة مساءً.. قرار جديد من التموين بشأن مواعيد المخابز فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ووجه مديريات التموين للرقابة على المخابز لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين فى شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً والمخابز المستثناة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشار إلى أن تنظيم عمل المخابز فى هذه الفترات فى رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، موجهًا قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقًا للمواعيد المقررة.