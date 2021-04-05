/625807/موجة-حارة-تضرب-مصر-الأيام-المقبلة-إحذر-من-رياح-محملة-بالأتربة

تصدرت حالة الجو في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث أثارت موجة الحر الجدل بين مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

رياح محملة بالأتربة

وقالت الأرصاد، إن القاهرة والمحافظات ستشهد حالة من التقلبات في الطقس، تظهر في ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن حركة الرياح التي تمتد في عدد كبير من المحافظات محملة بالأتربة العالقة في الجو.

ارتفاع مفاجئ

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة، سترتفع بشكل مفاجئ، وستصل غدًا الثلاثاء إلى 38 درجة.

بينما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، الاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وذلك لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الثلاثاء 6 أبريل

يشهد يوم الثلاثاء أتربة عالقة في فترة النهار في القاهرة والجيزة، فضلًا عن محافظات جنوب الصعيد وجنوب الصعيد.

كما تشهد كذلك تلك المحافظات نشاطًا في حركة الرياح على مدن أقصى غرب البلاد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأربعاء 7 أبريل

تسود حالة الطقس الأربعاء، أتربة ورمال عالقة في فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

الخميس 8 أبريل

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد مصر في يوم الخميس، موجة من الأتربة العالقة خلال فترة النهار، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، فضلًا عن وجود حركة الرياح على مناطق جنوب سيناء.