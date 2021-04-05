الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أننا نشعر بهموم صعيد مصر، ونرى أن الصعيد منبع للتراث، ومصدر من المصادر الرئيسية لقيمة ومكانة مصر التاريخية، فضلاً عن أنه منبع العبقريات والشخصيات الكبيرة فى تاريخنا بدءًا من العقاد، وطه حسين، والمنفلوطى، والمراغى، وعبد الناصر، وعائلات غالى، وعبد النور، وعبيد، فالصعيد زاخر بالكفاءات والقدرات، ولا زلنا نتذكر محمد محمود سليمان عندما قال لمبعوث الملك "أنا ابن من عُرض عليه العرش فأبى نظرًا لمكانة هذه العائلة فى صعيد مصر".

وأضاف الفقى أن مكتبة الإسكندرية سوف تعقد مؤتمرًا بعنوان "الصعيد يتغير" يفتتح أعماله اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلاً عن العاملين فى الحقل الأهلى.

وشدد الفقى أن المؤتمر يأتى فى سياق اهتمام المكتبة بالمشروعات التنموية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وقد لاحظنا على وجه الخصوص أن هناك اهتمامًا خاصًا يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التنمية بالصعيد، ورفع مستوى المعيشة، والحرص على تسهيل الانتقال إليه ومنه.

هذا وسوف يشهد المؤتمر نقاشًا حول المشروعات التنموية التى تجرى فى صعيد مصر، التى تقوم بها الحكومة، والتى تشارك فى تنفيذها جمعيات أهلية، إلى جانب تناول فرص الاستثمار، وجهود الدفع به فى صعيد مصر.

استطرد الفقى: "إن مكتبه الإسكندرية جزء لا يتجزأ من الوطن تعيش همومه وتهتم بآلامه، وتفكر فى كل وقت فيما يمكن أن يعمق مسيرة التنمية، ويرفع المعاناة عن المواطنين المصريين، خصوصًا فى ذلك الجزء الغالى علينا من صعيد مصر".

يٌذكر أن مكتبة الإسكندرية أطلقت مبادرة جديدة لدراسة جهود التنمية فى تغيير المجتمع المصرى، بدأتها بعقد مؤتمر "مصر تتغير" بالإسكندرية فى مطلع شهر مارس 2021م، وتواصل المكتبة عقد سلسلة المؤتمرات التى ترصد جوانب التغيير الاجتماعى، والاقتصادى فى المجتمع المصرى.