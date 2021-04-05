محافظ جنوب سيناء: تخفيضات أهلا رمضان تصل لـ40 %

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح "فودة"، اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بمدينة طور سيناء بحضور سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وهشام خضير رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

المحافظ أكّد أن المعرض يُقام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء والغرفة التجارية، ومديرية التموين بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكبار تجار الجملة.

المعرض يضم 40 باكية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، والخضروات والفاكهة، واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، ويتضمن المعرض كافة السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم.