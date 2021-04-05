لجنة الصحة بالنواب توافق على مشروع عاش هنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين بحضور عدد من المسئولين في وزارتي الصحة والتعليم العالي، بالإضافة لعدد من النواب وأعضاء اللجنة.

وأوصت اللجنة وعلى لسان الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بأنه من يعلم أحد من الأطقم الطبية توفى خلال أزمة كورونا، أو بشكل عام، عليه أن يبلغ اللجنة لكى نعلم التنسيق الحضاري ليخلد ذكرى هؤلاء الأشخاص.

جاء ذلك عقب الموافقة على الخطاب، الذي ورد إلى اللجنة، من جهاز التنسيق الحضاري، بشأن مشروع "عاش هنا"، الذي يهدف لتخليد أسماء الشخصيات التاريخية والفنية والاجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية، والطبية والذين أبدعوا فى مجالاتهم المختلفة وتعريفهم للأجيال المقبلة وكيف ساهموا فى إثراء النهضة المصرية.

وأوضح رئيس اللجنة أن هذا التخليد سيتم من خلال تعليق لوحات على المنازل التي عاشت بها تلك الرموز الطبية، وبمجرد أن يقوم الزائر بالتقاط صورة من تلك اللوحة، ووضعها على تطبيق الكتروني من خلال خاصية "الاسكانر"، يتم فتح السيرة الذاتية والانجازات التي قدمها وساعدت فى بناء النهضة فى جميع المجالات.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أيضا طلبين إحاطة مقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن وصول معدل نسبة التقزم في السن تحت خمس سنوات إلى نسبة 22% و طلب آخر بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال.

وأوضحت الدكتورة إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور من أجل معالجة هذا الأمر، بداية من توعية أولياء الأمور، وسيتم طباعة كتيبات تتضمن كافة التعليمات الخاصة بـ السمنة وأسبابها ومخاطرها وكيفية تفاديها وعلاجها خاصة للاطفال.