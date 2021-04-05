الزراعة: مشروع الابتكار الزراعى يستهدف 10 آلاف من صغار المزارعين

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، مشروع الابتكار الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، وذلك يومى غد وبعد غد، من خلال احتفاليتين تم تنظيمهما لهذه المناسبة، فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين.





ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة، خاصة فى مجال الزراعة.. مؤكدا أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، وفى إطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.

من جانبه، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى - فى تصريحات له - إن المشروع يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين فى صعيد مصر مع التركيز على محافظتى المنيا وبنى سويف من خلال تشجيع الابتكار الزراعى، وذلك عن طريق مجموعة من الأنشطة التى تتناول تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل التى تم اختيارها بحيث تغطى جميع المراحل بدءا من عمليات الإنتاج إلى التسويق والتجارة الدولية والمحلية.

بدورها، قالت ميريام فرناندو مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) إن المشروع يستهدف الوصول إلى 10 آلاف من صغار المزارعين بصعيد مصر فى المحافظتين، 30 % منهم من النساء العاملات فى عمليات الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد، وكذلك عمليات التصنيع، مع التركيز على المحاصيل التالية: النباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الخضر.

ومن المقرر أن يشهد حفل الإطلاق التعريف بالمشروع وأهدافه وأنشطته لكل العاملين فى سلاسل القيمة المستهدفة، وذلك بحضور ممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى وزراة التضامن الاجتماعى، والقيادات التنفيذية بالمحافظتين، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغبرة والمتوسطة، وعدد من الجمعيات الأهلية والزراعية، ومنظمات المجتمع المدنى.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد شهد التوقيع على العقد التنفيذى لمشروع "زيادة دخل صغار المزارعين.. الابتكار الزراعى" فى محافظتى بنى سويف والمنيا، حيث قام بالتوقيع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ومدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ).