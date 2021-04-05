تضامن البرلمان تناقش اتفاقية منحة بين مصر والتنمية الإفريقى بـ500 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، لمناقشة اتفاقية دولية موقعة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقى، بمنحة بـ500 ألف دولار.





وفى مستهل الاجتماع، تقدم النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، بالتهنئة للشعب المصرى على الموكب الذهبى لنقل المومياوات للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط، فى صورة تاريخية أبهرت العالم، وتابعه العالم بأجمع، فى مشهد مهيب يعكس قوة الدولة المصرية، متوجها بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كشف الحجاب عن كنوز مصر، وقدمها للعالم، ووزير الآثار وكل من شارك فى هذا الحدث العظيم.

وأضاف القصبى، خلال الاجتماع، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى الموقع بتاريخ 29-12-2020، وهى منحة لا ترد، والحقيقة أن مصر حازت على النصيب الأكبر وتعتبر هى الشريحة الأولى بين الدول فى الحصول على منح، مما يعكس ثقة العالم والجهات المانحة فى الدولة المصرية،، وسيكون هناك تعاون من أجل توصيل المنحة لدعم العاملين فى القطاع غير الرسمى.

وتابع القصبى: "القيادة السياسية كان لها مبادرة قبل الحصول على هذه المنحة لاحتواء العمالة غير المنتظمة، وانحازت لهذه الشريحة فى ظروف غاية الدقة، وسيتم استخدام المنحة فى تجهيز الاحتياجات الغذائية لحوالى 37 ألف أسرة مصرية"، مشيدا بالجهود المبذولة فى ملف الرعاية الاجتماعية التى قللت من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وضرورة تكاتف الجهود لتخطى الموجة الثالثة.

وأشار رئيس لجنة التضامن، إلى أن مصر قدمت منح لدول اقتصادها قوى، وهذا يؤكد حجم الدولة المصرية، ويعكس مكانتها، ونجاح الدبلوماسية المصرية فى المرحلة الأخيرة فى التعاون مع الدول بشكل عام، ومصر لم تكن فى لحظة من اللحظات معتدية، بل داعمة للسلم والسلام فى المنطقة، وهذا ما يعلنه رئيس الجمهورية، والعالم كله يعلم ذلك جيدا.

حضر الاجتماع، السفير محمد حمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية، ممثلا لوزارة الخارجية، وإيهاب يسرى ممثلا لوزارة التعاون الدولى، ودعاء عرابى كبير اقتصادى بالتمويل الدولى، وميار الألفى باحث اقتصادى، ساهر هشام باحث اقتصادى، ومنى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، وجمال سويلم، ممثلا عن وزارة المالية، مصطفى صلاح ممثلا عن وزارة القوى العاملة، هيثم سيد مدير الاتصال السياسى.