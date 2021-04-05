عاجل.. السيسى يوجه باستكمال جميع جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافى بوزارة التخطيط.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافى والاجتماعى الفعلى فى مصر، لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة فى هذا الإطار، كما وجه باستكمال جميع جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة فى إطار "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى" فى تدقيق البيانات المتعلقة بالأسر المصرية فى مختلف المحافظات والمراكز، كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجى "للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك جميع الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادى للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذلك الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائيًا على ظاهرة ختان الإناث.

كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ضبط معدلات النمو السكانى والتنمية الأسرية، لا سيما بالدول متشابهة الأوضاع اقتصاديًا واجتماعيًا مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.