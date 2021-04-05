وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع السفير البلجيكى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الاثنين، فرانسوا كورنيه ديلزيوس السفير البلجيكى لدى مصر ووفد مرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





فى بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفير البلجيكى، وأوضح الوزير "مرسى" أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانب المصرى والبلجيكى بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، حيث تم خلال اللقاء استعراض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات البلجيكية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدين العسكرى والمدنى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلجيكية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى

وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات البلجيكية للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.

من جانبه أكد فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكى لدى مصر أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة ، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين بلجيكا ومصر خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى بلجيكا.

وأشاد "كورنيه" بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، كما أشاد بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، بالإضافة إلى عمليات التحديث الجارية فى مصر وإنشاء العديد من المدن الذكية.

كما أثنى السفير البلجيكى على خروج موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بهذه الصورة المشرفة والتى تعد فخراً لكل مصرى والإنسانية كلها.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه فى نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.