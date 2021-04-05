التموين: إرجاء تحصيل المبالغ المستحقة على المخابز خلال شهر رمضان

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.
وأكد المصيلحى، أن القرار يأتى حرصاَ من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم للمواطنين بكافة المناطق، وتيسيراَ على أصحاب المخابز البلدية فى ظل الظروف الراهنة، وأنه وجه مديريات التموين للرقابة على المخابز لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين فى شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاَ حتى الساعة الخامسة مساءُ والمخابز المستثناة حتى الساعة التاسعة مساء.
وأشار وزير التموين، إلى أن تنظيم عمل المخابز فى هذه الفترات فى رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، مؤكداَ أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقًا للمواعيد المقررة.
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