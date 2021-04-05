ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة وطفلها في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة (ربة منزل) بدائرة مركز بنى مزار بمديرية أمن المنيا وبها إصابة عبارة عن تهشم بالرأس، ووجود كريمتها سن 6 "على قيد الحياة وبدون إصابات"بمحل الواقعة وإستقبال إحدى المستشفيات نجل المتوفية سن 3 "متوفى" نتيجة كسور بالجمجمة. توصلت تحريات فريق العمل الـمُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى). عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال إختبائه بمدينة الإسكندرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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