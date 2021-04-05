ضبط مهتز نفسيا ادعى النبوة أمام أحد الفنادق في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على مهتز نفسيا، مقيم بمحافظة الإسكندرية أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول الرمل، ادعى النبوة. بالفحص تبين من خلال مناقشته أنه غير متزن نفسياً ويقوم بترديد عبارات غير مفهومة وإدعاء النبوة. كما تبين سابقة قيام أهليته إيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية، إلا أنه رفض استكمال العلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية.

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