/625805/جدل-بسبب-100-مليون-لنادي-الزمالك-وحازم-امام-الوزير-لم-يدفع-مليم

شهدت الجولة التفقدية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لنادي الاتحاد السكندري، جدلا واسعا بسبب نادي الزمالك، وذلك بعدما وجه النائب محمد عمر سؤالًا لمسئولي وزارة الشباب، حول أسباب دعمها لنادي الزمالك وترك باقي الاندية.

محمد عمر: الأندية الشعبية تواجه ازمة كبيرة

وقال النانب محمد عمر، إن الأندية الشعبية تواجه أزمة كبيرة ويجب على الوزارة دعمها، متابعا:" أوجه سؤالًا إلى وزارة الشباب لماذا دعمت نادي الزمالك بـ 100 مليون جنيه، وعندما طالب نادي الاتحاد تدعيمه في بناء المرحلة الثانية للنادي الجديد لم يجد نفس الدعم".

وأضاف ممازحا النائب حازم:" لا أقصد من حديثي حصول الزمالك على دعم ولكن اتسائل لماذ لا يتم دعم باقي الأندية".

حازم أمام: الوزير لم يدفع أى أموال من الوزارة لصالح نادى الزمالك

من جانبه عقب النائب حازم إمام، علي حديث النائب محمد عمر قائلا :" الوزير لم يدفع أي أموال من الوزارة لصالح نادي الزمالك ، ولكنه أجل سداد اموال كانت مستحقة علي النادي، كما انه استعجل متاخرات مالية كانت مستحقة لصالح النادي ، وكان ذلك هو المقصود من تصريح الوزير ، بأنة ساهم في توفير 100 مليون جنيه للنادي ".

ورد النائب محمد عمر :" ما نشر من تصريحات علي لسان الوزير كان نصه أن الوزارة هي من دفعت الاموال ".

محمود حسين: من حق الاندية الحصول علي دعم من الوزارة

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن من حق الأندية الحصول علي دعم من الوزارة ولكن وزير الشباب لم يدفع لنادي الزمالك مبلغ ال100 مليون جنيه، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة الأندية الكبيرة، وستكون الزيارة القادمة في الزمالك والاسماعيلي وعدد من الأندية الأخري بحضور الوزير.

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وأضاف:" الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب همه الأندية الشعبية تقوم علي رجلها وأي نادي محتاج دعم سندعمه ".

يذكر ان النانب محمد مصيلحي ، رئيس نادي الاتحاد السكندري ، أكد ان النادي يحتاج الي 100 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية للنادى الجديد.