/625808/تكاليف-مرعبة-يتكبدها-مسلسل-الملك-بعد-إيقافه

مسلسل الملك، تعرض لموجة إنتقادات منذ طرح الشركة المنتجة البوستر والإعلان الترويجى الأول لها، ولازالت حملة الهجوم مستمرة حتى توقف تصويره بشكل مؤقت لتنتهي اللجنة العاجلة المختصة في التريخ من التدقيق ومراجعة المسلسل، وذلك على الرغم من قرب إنتهاء التصوير.

دوت الخليج يكشف التكاليف التي تكبدها مسلسل الملك، بعد إعلان توقفه وحالة الجدل التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية.

زاهي حواس ينتقد مسلسل الملك

كانت أولى الانتقادات الموجه لمسلسل" الملك"، كانت بسبب لحية عمرو يوسف، حيث علق دكتور زاهى حواس عليها قائلًا: "عمرو يوسف شكله ودقنه وشنبه دي حاجات مش موجودة في الآثار".

تابع: " اللي شوفته من الصور اللبس سيء جدا، لما كنت بعمل أي حاجة لهوليوود، وكانوا بياخدوني كمستشار، فكنت بعمل لهم اللبس والمعابد بطريقة صحيحة أما القصة دي حاجة تانية، بالتالي المسلسل أخطأ في حاجة معرفش هما جابوا مين يقول لهم اللبس كان شكله إيه".

وتوالت تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعى منذ طرح البرومو، حيث علق أحد النشطاء، قائلًا: «أنا بصراحة أكتر من حاجة صدمتنى شكل الأسلحة الفرعونية اللى هي موجودة أصلا في المتاحف، وطبيعي نستعين بماكيتات شبهها في المشاهد.. تانى حاجة الحوار اللى لا يرقى للتاريخ المصرى لو كانوا كلفوا نفسهم وقروا شوية كانوا وصلوا للهجة مصرية لها علاقة بالحضارة الفرعونية، بصراحة تريلر المسلسل صادم والله أعلم بالحلقات».

كشف أمير عبد العاطي مهندس ديكور مسلسل "الملك" السبب وراء ظهور بطل العمل الممثل عمرو يوسف باللحية.

قال عبد العاطي: "أحمس خلال الأحداث هو شخص عادي من العوام، وكان هناك من العوام من يربي لحيته بشكل طبيعي، نحن نقدم في المقام الأول عمل درامي له طابع تاريخي، وليس توثيق تاريخي وهو أمر طبيعي في العالم".

الانتقادات تصل إلى ريم مصطفى

طالت حملة الانتقادات الفنانة ريم مصطفى التي تعرضت لجدل كبير بسبب إطلالتها في المسلسل، وظهورها بشعرها الأصفر وملابس لا تشبه ملابس السيدات في فترة الفراعنة.

أكدت ريم، أنها جسدت خلال أحداث المسلسل شخصية ملكة من الهكسوس، لذا ظهرت بشكل مختلف.

كتبت إحدى المتابعات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلة: «أنا بصراحة أكتر من حاجة صدمتنى شكل الأسلحة الفرعونية اللى هي موجودة أصلا في المتاحف، وطبيعي نستعين بماكيتات شبهها في المشاهد.. تانى حاجة الحوار اللى لا يرقى للتاريخ المصرى لو كانوا كلفوا نفسهم وقروا شوية كانوا وصلوا للهجة مصرية لها علاقة بالحضارة الفرعونية، بصراحة تريلر المسلسل صادم والله أعلم بالحلقات».

إيقاف مسلسل الملك

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا بوقف المسلسل، حيث تم مشاهدة الحلقة الأولى منه، وتبين عدم صحة العديد من التفاصيل التاريخية، التي تتنافى مع الأحداث الحقيقة، وتقرر وقف عرضه لحين انتهاء اللجنة العليا المُشكلة من عدد من المتخصصين في التاريخ والآثار لحلقات المسلسل كاملة، فسوف يتم مراجعة السيناريو كاملًا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية.

كان التصوير مستمرًا حتى مساء السبت، وأن أسرة العمل فوجئت بقرار الشركة المتحدة، إلا أن ذاك القرار له العديد من المزايا التي تقبع داخله، وهي حماية الاستثمارات من الفشل في حال عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني، وانصراف الجمهور عن مشاهدته، نتيجة الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه بسبب الأخطاء.

الجدير بالذكر، أن تلك المرة لن تكن الأولى في تاريخ الفنان عمرو يوسف المهني الذي يتم إيقاف مسلسله الرمضاني، حيث توقف تصوير مسلسل “سيف الله خالد بن الوليد” العام الماضي، على الرغم من تصوير عدد كبير من مشاهده.