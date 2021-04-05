/625809/خطة-الإسماعيلي-لعبور-المصري-في-ديربي-القناة

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، الإبتعاد عن مدينة الإسماعيلية وذلك من أجل التحضير الجيد للمواجهة القادمة من الدوري الممتاز أمام المصري في قمة الجولة بعد أن تلقى سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال السفر خارج مدينة الإسماعيلية للإستقرار في معسكر مغلق من أجل الإستعداد الجيد لقمة القناة القادمة أمام المصري البورسعيدي، وذلك لفرض هدوء أكثر ومزيد من التركيز بين صفوف الدروايش.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز يوم الأربعاء القادم على ملعب الإسكندرية في أول مباراة للفريق الأصفر في الدور الثاني من بطولة الدوري.

موقع دوت الخليج

وشهدت قائمة المباراة تواجد عبدالرحمن مجدي لأول مرة منذ فترة طويلة عقب عودة اللاعب من الإصابة التي لحقت به، وعلم دوت الخليج أن المباراة القادمة ستشهد تواجد اللاعب في تشكيل المباراة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي كالتالي: حراسة مرمى: محمد صبحى - محمد فوزى - محمد مجدى. خط الدفاع : رضوان شريفى - حسين السيد - أحمد كاستيلو - مروان صحراوى - محمد عمار - محمد بيومى - عبد الله جمعة - مصطفى فارس . خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد حسن - عماد حمدى - نادر رمضان - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولى - أرى بابل - عبد الرحمن مجدى - أحمد مصطفى - محمد عبد السميع. خط الهجوم : شكرى نجيب - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو .

محمد صادق يعود لقائمة الإسماعيلي في الدوري

وخسر الإسماعيلي المواجهة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

ودخل الإسماعيلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من: حارس مرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة. خط الوسط : محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل. خط الهجوم: أحمد مدبولى ، شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف.

تشكيل المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري

بينما دخل فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر. خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن. خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة . خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان.