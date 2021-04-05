انفصال محمود حجازى وأسما شريف يثير حيرة الجمهور 

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سادت حالة من الحيرة والجدل الشديدة بين الجمهور بسبب العلاقة بين الفنان محمود حجازى وزوجته البلوجر وخبيرة التجميل أسما شريف، التي بدت أنها غير مستقرة على الإطلاق، لتؤكد صفحتها الرسمية على "إنستجرام" انفصالها عن الفنان محمود حجازي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قصة انفصال الفنان محمود حجازي وأسما شريف التي أثارت حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية.

انفصال محمود حجازى وأسما شريف

نشرت أسما شريف، أمس، صورة لها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام، علقت عليها: " كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية امي قبل عيد ميلادي بيوم فاديماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي و تفتكري و كل سنة و انتي طيبة ، بعد الساعة ١٢ اول ساعة في عيد ميلادي واتمنى ان السنة دي تكون افضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للافضل يا رب ... اللهم لك الحمد و الشكر على مرور سنة من الستر وداعا لسنة عدت و اهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة و راحة و أمان و حب، عايزه اشكر اهلي علي اوقفتهم جنبي و في ضهري مهمة كانت الظروف بحبكم".

وذكرت "أسما"، أنها مرت الفترة السابقة بالعديد من الصدمات وقالت عبر خاصية الرسائل القصيرة: "صدمات كتير في حياتي الفترة دي عمالة تحصل والحمد لله أكيد خير طبعًا بس حقيقي من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدي كذا شخص اتصدمت فيهم ناس قريبة أوي أوي ليا مع إنى عمري ما أذتهم لكن هما أذوني بكل سهولة".

وأضافت: "للأسف البرنامج اللي في رمضان اتلغى وده خارج عن إيدي وغصب عني وكنت متحمسة جدًا إنى أخيرًا هعمل برنامج في المطبخ لأنه كان من ضمن أحلامي بس أنا عندي ثقة في ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة أنا مريت بيها ولسه بمر بيها لأنه عارف نيتى ومطلع على قلبي.. بحبكم جدًا وآسفة إنى طولت عليكم".

أسما شريف منير تلغي متابعة محمود حجازي

أشارت أسما شريف منير، إلى أن كافة أفراد عائلتها دون ذكر أسم محمود حجازى، ومن المفترض أنه أهم شخص لديها لكونه زوجها، بالإضافة إلى إنها قامت بحذف كل الصور والفيديوهات التي تجمعوهم سويًا، وألغت متابعته على حسابها الرسمي، ولكن أحتفظت بمتابعته على حسابه القديم الذى لم ينشر عليه شيء من بعد عام 2018 وهو نفس عام زواجهما.

وألغى محمود حجازى أيضا متابعته لأسما شريف، ولكنه أحتفظ ببعض الصور التى تجمعهم في مناسبات مميزة ومختلفة، حيث لن تكن هذه المره الاولى لأنفصالهما، فكانت أول مره أثناء فترة الخطوبة، ثم عادو مرة أخرى فى نفس السنه.

وذكر " حجازي" فى أحد البرامج، أنهما كانا يتشاجران دائمًا بعد نشر أي صورة تجمعهما، لذلك كان يرى أنه من الأفضل أن يبقيا حياتهما الشخصية سرًا وبعيدًا عن نظرات وتدخلات جمهور السيوشيال ميديا.